11日、プロアマコンペ『XXIO DREAM CUP』の関東大会が茨城ゴルフ倶楽部（茨城県）で開催された。今大会には今年実施された地区大会の参加者の中から抽選で選ばれた48人のアマチュアが参加し、プロとともにプレーを楽しんだ。【写真】勝みなみ＆菅沼菜々“Wハート”ショットを披露プロではダンロップと契約を結ぶ畑岡奈紗、勝みなみ、青木瀬令奈、菅沼菜々、吉本ここね、本明夏、片岡尚之、出水田大二郎、岡田晃平の豪華メンバー