12日午前5時10分ごろ、秋田県北秋田市の秋田内陸縦貫鉄道萱草駅付近で運転中の1両編成の列車が脱線した。県警などによると、列車は倒木の影響で線路下ののり面まで転落したとみられる。運転士1人が救助されたが、会話はできる状態だったという。乗客はいなかった。秋田内陸線によると、列車は阿仁合駅（同県北秋田市）を出発し、角館駅（同県仙北市）に向かっていた。