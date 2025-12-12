【ワシントン共同】米CBSテレビは11日、ノーベル平和賞を受賞したベネズエラ野党指導者マチャド氏の同国脱出とノルウェー渡航について、救出作戦を専門とする米国の民間団体「グレイ・ブル救助財団」が支援したと報じた。同団体は、米軍で人質救出など特殊作戦に携わった退役軍人が創設し、代表を務めている。同団体の代表がCBSに明らかにし、マチャド氏側の代表者も認めたとしている。代表はCBSに対し、ベネズエラを船で脱