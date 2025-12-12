熊本空港とJR肥後大津駅を結ぶジャンボタクシー「空港ライナー」について、熊本県は初めて「有料化」に言及しました。 【写真を見る】熊本空港～JR肥後大津駅を結ぶ『空港ライナー』有料化も「選択肢の1つ」熊本県が言及 「空港ライナー」は現在、無料で利用でき、費用は県などが支出しています。 県によりますと、今年度の運行費用は約5000万円で、県の負担分は約3700万円だということです