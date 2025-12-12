寒くなると食べたくなる“今川焼”。オリコン・モニターリサーチが昨年11月、全国の今川焼を食べた・食べる予定の男女1,410名を対象に季節ごとの今川焼喫食個数を調査したところ、春（3〜5月）は平均2.57個、夏（6〜8月）1.30個、秋（9〜11月）3.38個、冬（12〜2月）5.22個と冬が最も多い結果となった。今川焼はまさにこれから旬の季節を迎える“冬の和スイーツ”といっていい。ただ、ここで引っかかることがある。そもそも「今