1540人が応募したキッズオーディション番組が最終審査を迎え、ついに合格者が決定。ライブに臨むメンバーと、グループ名も発表された。【映像】キッズオーディション最終発表会の様子“しなこ”らを手掛けるあぃりDXがプロデューサーを務めるキッズグループオーディション番組『Amazing Kids Audition』#10が12月11日に放送された。応募資格は5〜10歳（応募時点）で、合格者はあぃりDXやしなこも出演する『Harajuku Festival v