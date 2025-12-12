【ニューヨーク＝木瀬武】米ウォルト・ディズニーと米オープンＡＩは１１日、ミッキーマウスなど２００以上のキャラクター利用を認める３年間のライセンス契約を結んだと発表した。オープンＡＩが手がける動画生成ＡＩアプリ「ソラ」でキャラクターを使えるようにする。ディズニーがオープンＡＩに１０億ドル（約１５５０億円）出資することでも合意した。ソラは、文章で指示すると１５秒程度の動画をつくる生成ＡＩ。今回の提