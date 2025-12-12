J1清水は12日、DF監物拓歩（25）が契約満了により今季限りでチームを退団すると発表した。監物は「静岡の誇りであるこのクラブで過ごした日々は、自分にとってかけがえのない時間です」などとクラブを通じてコメントした。監物は伊豆の国市出身。清水の育成組織から早大を経てトップチームに入団した。U―15から各年代の日本代表に選ばれるなど将来を嘱望されていたが、今季はリーグ戦出場はなかった。「怪我が多く、思うよ