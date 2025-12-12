ミス東スポ２０２１の星奈美紗希です。ボートレース尼崎の「ヴィーナスシリーズ第１８戦尼崎プリンセスカップ」は１２日、いよいよ優勝戦！初日（７日）、２日目（８日）とピットに入り選手にお話を聞いてきました。今回は兵庫支部スペシャルです！〜まだまだ現役！〜前回のとこなめボートに引き続き、今回も武井莉里佳選手、登みひ果選手を中心に兵庫アイドル決定戦を開催。武井選手と登選手に兵庫支部の先輩である福岡泉