テレビ朝日系ドラマ『ドクターX 〜外科医・大門未知子〜』が、韓国でリメイクされることが12日、わかった。『ドクターX 〜外科医・大門未知子〜』「ドクターX 〜外科医・大門未知子〜」は、2012年に放送を開始して以来、連続ドラマとして7シリーズを展開し、昨年には劇場版も公開した人気シリーズ。天才的な腕を持つフリーランスの外科医・大門未知子(米倉涼子)が、病院や組織の権威に屈せず、自らの信念に従って患者を救う姿を描