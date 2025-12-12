元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が１２日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。ＭＬＢにポスティングで挑戦を表明している３人の選手について持論を展開した。番組ではドジャースのロバーツ監督がポスティングを表明している村上宗隆、岡本和真、今井達也について話しているインタビューを放送。村上選手については「ショウヘイ（大谷翔平）に似ている」とし「とてもフラットな良いス