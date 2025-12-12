●日本でいちばん発電量の大きい再生可能エネルギーは？ ○化石燃料への依存から、再生可能エネルギーへ日本のエネルギー事情を語るさい、「再生可能エネルギーの比率を高める必要がある」とよく言われます。これにはいくつかの理由があります。よく言われるのが、「化石燃料（石油・石炭）への依存度を下げる」という理由です。化石燃料はそもそも埋蔵量が限られているうえに、海外から輸入される割合が高く、依存度を下げること