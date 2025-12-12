建設業界における慢性的な長時間労働や人手不足などの問題を受けて成立した改正建設業法が、12月12日、完全施行される。今年11月に閣議決定された。 具体的には著しく低い見積りでの契約が禁止される他、著しく短い工期での契約や「原価割れ契約」の禁止が受注者にも拡大されるなど、適正な価格と工期を確保しながら健全な取引関係を築くことを求める内容となっている。 こうした規制強化によって長時間労働の温床となってきた「