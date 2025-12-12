今夏のフジロックを席巻した「カトパコ」ことカトリエル＆パコ・アモロソ（CA7RIEL & Paco Amoroso）が、年末に向けて新作アルバムを携えて飛び立つ準備を整えたようだ。先日のラテン・グラミー賞でも大躍進を果たしたアルゼンチンのデュオが、アルバム『Top of the Hills』を12月19日にリリースする。全12曲を収録した本作には、すでに公開されているシングル「Gimme More」や、フレッド・アゲインとのコラボで話題を集めた「