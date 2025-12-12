「FreeClip 2」(ブルー) ファーウェイ・ジャパンは、イヤカフ型の完全ワイヤレスイヤフォン「FreeClip 2」のクランドファンディングを、12月12日10時よりGREEN FUNDINGで開始した。プロジェクト期間は2月1日まで。一般発売時の市場想定価格は27,280円前後だが、クラウンドファンディングでは最大22％ OFFの早割プランなどが用意されている。カラーはブルーとブラックの2色。 プロジェクト支援者に