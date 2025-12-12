阿仁合駅発角館駅行きの秋田内陸線の列車１両が脱線・転落し、運転士１人がけがをしました。命に別状はありません。 警察や消防によりますと午前６時５０分ころ、「車両が脱線し転落している」と秋田内陸線の車両基地から通報がありました。事故が起きた場所は荒瀬駅と萱草駅の間で、阿仁合駅を５時７分に出発した１両編成の列車です。 車内には乗客はいませんでした。５０代の運転士１人は顔などにけがをしましたが会話は可能で