大学非常勤講師も務める俳優でサイエンスコミュニケーターの佐伯恵太（38）が12日までにX（旧ツイッター）を更新。結婚を発表した。佐伯は「【ご報告】本日、入籍いたしました」とウェディングドレス姿のお相手とのツーショットを公開。「最高のパートナーと出会えたことが一番ですが、応援してくださる皆様のおかげで仕事や日々の生活が充実してきて、結婚することが出来ました」とつづり、「仕事も日々の暮らしも、一層大切にし