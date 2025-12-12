タレントのpeco（30）が11日、Instagramのストーリーズを更新。ryuchellさんの思い出の品を被った7歳の息子・リンクくんの姿を披露した。【映像】peco＆“ryuchellにしか見えない”リンクくんの親子ショットこれまでにお泊りディズニーを楽しむ様子や、おそろいのパジャマを着た親子ショット、自宅に飾られたクリスマスツリーにはしゃぐリンクくんの姿など、プライベートについて発信しているpeco。さらに2025年11月2日に仲