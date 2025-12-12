エンタメ誌「QLAP！」（クラップ）編集部の公式SNSが12日に更新され、休刊することを発表した。同誌は「QLAP!休刊のお知らせ」とし「2026年2月号(1月15日発売)を最終号とし、QLAP!は定期刊行を終了します」と休刊を発表。2011年の創刊から14年の長きにわたり、弊誌をお手にとってくださり、本当にありがとうございました」と感謝した。「QLAP!という誌名は『大量の』『多数の』の意味を持つ“Quantity”と『拍手する』の“