姉妹漫才師、海原やすよともこ（やすよ＝50、ともこ＝53）が11日夜放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜午後11時17分＝関西ローカル、TVer配信あり）に出演。睡眠時無呼吸症候群（SAS）治療に使用されるシーパップ（CPAP、持続陽圧呼吸療法）についてのトークを展開し、盛り上がった。ゲスト出演したマユリカ中谷が「太りすぎてて無呼吸症候群になって。今、CPAPを毎日付けて寝てます」と明かすと、ともこも「私