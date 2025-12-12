【「『オクトパストラベラー0』発売記念POP UP SHOP」の記念イベント】 書泉ブックタワー9階イベントスペース（秋葉原）：12月17日18時～（17時30分開場） 芳林堂書店高田馬場店3階（高田馬場）：2026年1月16日18時～ 書泉は、12月11日より開催している「『オクトパストラベラー0』発売記念POP UP SHOP」の記念イベントを開催する。開催日は書泉