今仙電機製作所が３日ぶりに反発している。１１日の取引終了後に自社株７０万株（消却前発行済み株数の２．９８％）を１２月２６日付で消却すると発表しており、好材料視されている。なお、消却後の発行済み株数は２２７７万５３５２株となる。 出所：MINKABU PRESS