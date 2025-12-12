午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１４６６、値下がり銘柄数は１２１、変わらずは１６銘柄だった。業種別では３３業種中３２業種が上昇。値上がり上位に不動産、繊維、輸送用機器、鉄鋼、その他製品、保険など。値下がりは鉱業のみ。 出所：MINKABU PRESS