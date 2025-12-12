きょう東証グロース市場に新規上場したフィットクルーは、公開価格と同じ２２００円カイ気配でスタートし、その後も気配値を切り上げる展開となっていたが、午前１０時５分に公開価格を８００円（３６．４％）上回る３０００円で初値をつけた。 出所：MINKABU PRESS