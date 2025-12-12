肥満はエネルギー摂取量が消費量を上回ることで体脂肪が過剰に蓄積した状態であり、糖尿病や心血管疾患などのリスク因子となります。ヨーグルトの定期的な摂取と肥満予防の関連を調べた研究では、頻繁に摂取する集団で体重増加が少ない傾向が報告されています。特に内臓脂肪の蓄積抑制や筋肉量の維持に効果が期待されています。本章では、サルコペニア肥満の予防や内臓脂肪への影響について詳しく見ていきます。 監