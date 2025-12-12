メイベリン ニューヨークは12月20日より、サンリオの「ハローキティ」とのコラボレーションによる商品を数量限定で順次発売します。■限定ステッカーのプレゼントも同コラボレーションでは、「スカイハイ」全2色、「フィットミー リキッド ファンデーションR」全2色、「SPステイ ヴィニルインク」全2色、「ハイパーシャープ ライナーR」1色が、ハローキティ仕様の限定パッケージで登場します。さらに、対象商品を購入した人を対象