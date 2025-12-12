きょう未明、遊佐町でＪＲ羽越線の列車が乗用車と衝突する事故がありました。衝突した車のそばには男性が１人倒れていて、死亡が確認されました。 警察によりますと、きょう午前１時半すぎ、遊佐町遊佐を走っていたＪＲ羽越線の回送列車が、線路の中に入っていた乗用車と衝突しました。この事故の直後、運転手が現場を確認したところ車の近くに男性１人が倒れていたということです。 その後、現場に駆けつけた警察がその場で男性