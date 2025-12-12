サンワサプライは12月9日に、自由自在に位置調整できるので寝ながらでも使えるタブレット端末・スマートフォン用のフレキシブルアームスタンド「200-STN096BK」を、公式オンラインショップ「サンワダイレクト」で発売した。税別価格は2528円。●工具不要で簡単取り付け、4.7〜13インチまでに対応「200-STN096BK」は、縦向き・横向きどちらでも取り付け可能なタブレット端末・スマートフォン用フレキシブルアームスタンド。4.7