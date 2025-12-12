「難関大学を出ていれば優秀」。そんな一般論は、コンサルティング業界では必ずしも通用しない。高学歴のエリートでありながら、入社後に成果を出せずフェードアウトしていく人材も存在する。彼らには何が欠けていたのか。独立系コンサルファームの現役経営者が、生き残れないコンサルに欠けている「2つの要素」を忖度なく解説する。（森経営コンサルティング代表取締役森 泰一郎）生き残れないコンサルに欠けている2つの要素と