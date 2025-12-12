【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INI・許豊凡（シュウ フェンファン）が、橋本環奈主演のフジテレビ新月9ドラマ『ヤンドク！』に出演することが決定した。 ■INI許豊凡が演じるのは上海から来た研修医 『ヤンドク！』は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波（たがみ・ことは）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく痛快医療エンターテインメ