【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Hey! Say! JUMPと第70回有馬記念（GI）のコラボ企画「DIVE into ARIMA」が、12月12日よりスタート。Hey! Say! JUMPの新曲「RUN THIS WORLD」とタイアップしたオープニングムービーが公開され、特設サイトもオープンとなった。 ■有馬記念＆Hey! Say! JUMPオープニングムービー 公開されたのは、Hey! Say! JUMPが、日常から年末の国民