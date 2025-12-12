12日10時現在の日経平均株価は前日比773.16円（1.54％）高の5万921.98円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1466、値下がりは121、変わらずは16と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を162.45円押し上げている。次いでファストリ が146.81円、ファナック が38.27円、信越化 が31.92円、日東電 が29.58円と続く。 マイナス寄与度は50.1