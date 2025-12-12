関西空港で、大規模な地震により「大津波警報」が発表されたことを想定した避難訓練が実施されました。関西空港で１１日行われた地震津波防災訓練。関西エアポートの社員やテナントの従業員など約２３０人が参加し、和歌山県沖を震源地とする震度６弱の地震が発生し、その後、大阪府に「大津波警報」が発表された想定で実施されました。訓練では、空港の職員らが利用客の名前や連絡先を集約し、必要とする物資を迅速に配布