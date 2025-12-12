卓球のWTTファイナルズ香港2025男子シングルス初戦で勝利した張本智和のパフォーマンスが、中国のSNS上で話題になっている。世界ランキング5位の張本は11日の1回戦でフランスのゴジ（同17位）と対戦し、ゲームカウント4-2で勝利した。張本は勝利が決まった直後、右手の指を順番に立てるパフォーマンスを見せた。張本はその後のインタビューで「この前の全国運動会で樊振東（ファン・ジェンドン）選手が優勝して、そのようなポーズ