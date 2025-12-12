Hey！Say！JUMPが中央競馬G1有馬記念（28日、中山）とコラボ企画「DIVEintoARIMA」を行う。日本中央競馬会は12日に特設サイトを開設する。オープニングムービーでは新曲「RUNTHISWORLD」が使用され、ダンスシーンでは「ヒヒーン」といななく馬をイメージした「馬ポーズ」をする可愛らしい姿も見せている。山田涼介（32）は「簡単なので、ぜひ皆さんも踊ってみてください」と呼びかけた。都内や中京競馬場、阪神競馬場