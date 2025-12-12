京都大学の北川進さんとともにノーベル化学賞を受賞したオマー・ヤギー教授がJNNの単独インタビューに応じ、「多様性こそが革新を生む」と語りました。ノーベル化学賞オマー・ヤギーさん「私はヨルダンのアンマンで、10人兄弟の難民の家庭で育ちました。家には水道も電気もありませんでした」京都大学の北川進さんとともに、無数の細かい穴があいた「金属有機構造体」の開発でノーベル化学賞を受賞したオマー・ヤギーさん。ヤギ