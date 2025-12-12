きょう午前6時50分ごろ、秋田県内陸部を走る秋田内陸縦貫鉄道の北秋田市を走行していた列車が脱線、転覆しました。警察や消防によりますと、きょう午前6時50分ごろ、秋田内陸縦貫鉄道から列車が脱線して転覆していると消防に通報がありました。現場は、北秋田市の萱草駅の近くです。この列車に乗客はいなかったということで、取り残されていた運転士1人を消防が救出しました。運転士は50代の男性で、市内の病院に運ばれましたが、