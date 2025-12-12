乗客１０６人が死亡した２００５年４月のＪＲ福知山線脱線事故でマンションに激突した事故車両（全７両）について、ＪＲ西日本は１２日、大阪府吹田市に車両保存施設を完成させ、遺族や負傷者への公開を始めた。一般公開は行わない。ＪＲ西は「責任を持って大切に保存し、社員らが事故の悲惨さや命の大切さを心に刻む場とする」としている。車両保存施設は、社員研修施設「鉄道安全考動館」近くに整備した。地上１階（約２２０