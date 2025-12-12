市販薬乱用経験者の頻度せき止め薬や解熱鎮痛薬などの一般用医薬品（市販薬）を過去1年以内に乱用目的で使った経験がある高校生のうち、約10％は週に数回以上使用したと回答したことが12日、厚生労働省研究班の2024年度調査で分かった。高校生の乱用経験は1.4％（約70人に1人）と推計された。若年者の薬の過剰摂取（オーバードーズ）が問題となる中、乱用頻度を初めて算出した。調査を取りまとめた国立精神・神経医療センター