「星の王子さま」を題材にした没入型のエンタメイベントが開かれる「エスコンフィールド北海道」＝北海道北広島市NTTドコモビジネス（旧NTTコミュニケーションズ）は12日、「没入型」のエンターテインメント事業に参入すると発表した。専用のゴーグル型端末を装着して物語の世界に入り込んだかのような体験ができるイベントを、全国のアリーナなどで展開する。スポーツの試合がない閑散期に集客を図り、地域経済を盛り上げる。