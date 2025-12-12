お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（54）が8日、レギュラー出演しているNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に出演。前日までのサングラスではなく、眼鏡をかけての出演となった。3日の放送では、MCの鈴木奈穂子アナウンサーが大吉のメッセージを代読。「不注意で転んでしまい、顔をケガしてしまいました。顔の傷が目立つため皆さんをビックリさせてしまうかもしれないので今週はお休みさせてください。ごめんなさい。