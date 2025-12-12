気象台は、午前9時52分に、なだれ注意報を湯沢市、羽後町、東成瀬村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】秋田県・湯沢市、羽後町、東成瀬村に発表（雪崩注意報） 12日09:52時点沿岸では、風雪や高波に注意してください。秋田県では、大雪や電線等への着雪に注意してください。内陸では、なだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■湯沢市□なだれ注意報【発表】12日にかけて注意■羽後町