ボーイズグループStray Kids（ストレイキッズ）が、グローバルパワーを証明した。米ビルボードの年間チャートでトップとなった。10日に公式ホームページで発表された「2025年間チャート」で「HOP」と「KARMA」が、年間「ワールドアルバム」部門で1位と2位になった。韓国メディアが報じた。昨年、年間ワールドアルバムチャートでも「楽−STAR（ROCK−STAR）」と「ATE」で1位、2位になったことに続き、2年連続で、トップを維持した。