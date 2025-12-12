猫ちゃんの習性のひとつに、自分の身体を舐めて気分を落ち着かせようとする行動がありますが、時には舐めすぎて皮膚が荒れてしまうことも。そんな猫ちゃんのために服を着せてあげた光景が、思わぬ笑いを誘うこととなりました。写真と一緒に添えられた漫画エピソードは2078万表示を突破。「服着ても可愛い♡」「我が家のお嬢様もそうなりましたｗ」とSNSでたくさんの笑顔が寄せられることとなりました。 【写真：お腹の