タレントの時東ぁみ（38歳）が、12月11日に放送されたトーク番組「千原ジュニアのヘベレケ」（東海テレビ）に出演。トレードマークのめがねを“外さない”理由について語った。この日、帽子やマスクをかぶって変装しても、ボディが同じなため、やせ形の千原ジュニア、大柄な野性爆弾・くっきー！、レインボー・ジャンボたかおはすぐにバレてしまうという話の中で、時東に対し、ジュニアは「メガネ取ったらバレへんやろ？」、ジャン