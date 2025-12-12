NHK大河「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第47話『饅頭こわい』で、“松平定信（井上祐貴）に心奪われた！”という人は多いようです。「べらぼう」の脚本では、定信は、“我こそは正義”とばかり突っ走るお堅い“寛政の改革の黒幕”という面だけではなく、“黄表紙本に夢中な、ツンデレでピュアなオタク青年”という面も描かれていました。最終回目前の47話では、定信は“べらぼう史上最高の萌えキャラ”だったのか！と感動した回で