Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰが、第７０回有馬記念（２８日開催）とコラボする企画「ＤＩＶＥｉｎｔｏＡＲＩＭＡ」のオープニングムービーが１２日から公開される。同ムービーは、グループの新曲「ＲＵＮＴＨＩＳＷＯＲＬＤ」とのコラボで、サビでメンバーが披露するキュートな“馬ダンス”が見どころ。有岡大貴（３４）と知念侑李（３２）が「山田が、馬（がモチーフの踊りが）うまいよね」と語ると、山田涼介（３２）は