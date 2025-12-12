株式会社IoTコンサルティングが運営する格安SIM比較サイト「ロケホン」に、クレジットカードを持っていなくても契約可能なキャリアを即座に判別する「3秒診断機能」が登場。支払い方法を選択するだけで、口座振替やデビットカードに対応した格安SIMを簡単に見つけることができます。 IoTコンサルティング「ロケホン」 提供開始日：2025年12月12日機能名称：3秒診断機能掲載サイト：格安SIM比較サイト「ロケホン」&