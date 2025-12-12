グラビアアイドル美波那緒（25）が11日までにインスタグラムを更新。ミスFLASH2026グランプリ受賞を報告した。美波は「ワイが20代目グランプリや!! #ミスFLASH2026みんなありがとうチュッ」と受賞を報告し、ファンへ感謝を伝えた。美波はGカップの豊満なバストの引き立つ、白いビキニショットを投稿。花束を手にし、笑みを浮かべている。この投稿にフォロワーからは「一気にグラビア界の頂点」「女神のグラビア」「ミスFLASH史