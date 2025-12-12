バスト100センチのグラビアアイドル未梨一花（26）が11日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。未梨は「気づけば12月も10日、、忙しさのあまりインスタ放ったらかしこでした」とコメントし、ワンピース姿の近影と豊満なバストに手を添えた手ブラショットを公開した。この投稿にフォロワーからは「めちゃ良きです」「破壊力半端ない」「あらまぁ〜衝撃〜」「とても美しいです」とコメントが寄せられている。